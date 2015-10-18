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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Вейналдум 14
Вейналдум 26
Перес 33
Митрович 64
Вейналдум 66
Вейналдум 85
6:2
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Мбокани 20
Редмонд 34
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
18 окт. 2015, 18:00 МСК
18.10.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
36
Дамметт
Пол Дамметт
65
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
14'
26'
66'
85'
14', 26', 66', 85'
90
24
Тиоте
Шейк Тиоте
46
14
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
45
Митрович
Александар Митрович
64'
64'
88
17
Перес
Айосе Перес
33'
33'
90
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
19
Айдара
Массадио Айдара
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
8
Анита
Вурнон Анита
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
20
Товен
Флориан Товен
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
5
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
23
Ольссон
Мартин Ольссон
84
2
Уиттакер
Стивен Уиттакер
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
17
Дорранс
Грэм Дорранс
84
27
Теттей
Александер Теттей
62
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
34'
34'
90
85
Мбокани
Дьемерси Мбокани
20'
20'
90
11
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
23
Радд
Деклан Радд
24
Беннетт
Райан Беннетт
2
Уисдом
Андре Уисдом
36
О'Нил
Гари О'Нил
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
14
Хулахан
Весли Хулахан
10
Джером
Кэмерон Джером