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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Кабай 25
1:3
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Дженкинсон 22
Ланзини 88
Пайет 90
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
17 окт. 2015, 17:00 МСК
17.10.2015, 17:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
4
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
34
Келли
Мартин Келли
90
6
Данн
Скотт Данн
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
4
Кабай
Йоан Кабай
25'
25'
77
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
63
7
Боласи
Янник Боласи
90
11
Заха
Вилфрид Заха
46
16
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
Запасные
21
МакКарти
Алекс МакКарти
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
28
Ледли
Джо Ледли
26
Сако
Бакари Сако
15
Йединак
Майл Йединак
10
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
23
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
18
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
22'
22'
90
16
Нобл
Марк Нобл
62
27
Пайет
Димитри Пайет
90'
90'
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
88'
88'
90
20
Мозес
Виктор Мозес
74
15
Сахо
Диафра Сахо
85
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
21
Огбонна
Анжело Огбонна
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
10
Сарате
Мауро Сарате
18
Елавич
Никица Елавич
31
Валенсия
Эннер Валенсия