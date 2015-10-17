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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Коста 34
Хаттон 54
2:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
17 окт. 2015, 17:00 МСК
17.10.2015, 17:00 МСК
суббота
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
26
Терри
Джон Терри
90
5
Зума
Курт Зума
90
6
Баба
Абдул Рахман Баба
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан
Виллиан
90
7
Рамирес
Рамирес
90
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
46
19
Коста
Диего Коста
34'
34'
90
7
Педро
Педро
83
Запасные
46
Блэкмэн
Джамал Блэкмэн
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
10
Азар
Эден Азар
21
Матич
Неманья Матич
8
Оскар
Оскар
18
Реми
Лоик Реми
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
64
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
54'
54'
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
40
Грилиш
Джек Грилиш
90
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
22
Хиль
Карлес Хиль
90
19
Айю
Жордан Айю
68
39
Жестеде
Руди Жестеде
90
Запасные
31
Банн
Марк Банн
33
Креспо
Хосе Анхель Креспо
23
Амави
Жордан Амави
24
Санчес
Карлос Санчес
9
Синклейр
Скотт Синклейр
7
Бакуна
Леандро Бакуна
20
Траоре
Адама Траоре