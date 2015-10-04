Матч завершен
Суонси
Суонси
Айю 16
Кейн 31
2:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Эриксен 27
Эриксен 65
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
4 окт. 2015, 18:00 МСК
4.10.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
86
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
75
10
Айю
Андре Айю
16'
16'
90
18
Гомис
Бафетимби Гомис
90
Запасные
1
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
27
Табану
Франк Табану
24
Корк
Джек Корк
58
Барроу
Моду Барроу
17
Эдер
Эдер
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
17
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
27'
65'
27', 65'
90
22
Шадли
Насер Шадли
64
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
18
Кейн
Гарри Кейн
31'
31'
81
11
Ламела
Эрик Ламела
57
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
2
Триппьер
Киран Триппьер
28
Виммер
Кевин Виммер
19
Дембеле
Мусса Дембеле
17
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
28
Кэрролл
Том Кэрролл
14
Н'Жи
Клинтон Н'Жи