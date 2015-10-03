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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Мбокани 68
1:2
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 28
Шлупп 47
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
3 окт. 2015, 17:00 МСК
3.10.2015, 17:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
5
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
2
Уиттакер
Стивен Уиттакер
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
59
17
Дорранс
Грэм Дорранс
50
27
Теттей
Александер Теттей
90
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
14
Хулахан
Весли Хулахан
90
10
Джером
Кэмерон Джером
77
11
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
23
Радд
Деклан Радд
23
Ольссон
Мартин Ольссон
24
Беннетт
Райан Беннетт
36
О'Нил
Гари О'Нил
22
Редмонд
Натан Редмонд
19
Лафферти
Кайл Лафферти
85
Мбокани
Дьемерси Мбокани
68'
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
23
Фукс
Кристиан Фукс
90
4
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
65
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
23
Оказаки
Синджи Оказаки
70
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
47'
47'
77
9
Варди
Джейми Варди
28'
28'
90
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
29
Беналуан
Йоан Беналуан
2
Де Лат
Ритчи Де Лат
33
Инлер
Гекхан Инлер
10
Кинг
Энди Кинг
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
26
Марез
Рияд Марез