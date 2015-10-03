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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 42
Агуэро 49
Агуэро 50
Де Брюйне 53
Агуэро 60
Агуэро 62
6:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Митрович 18
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
3 окт. 2015, 17:00 МСК
3.10.2015, 17:00 МСК
суббота
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Сильва
Давид Сильва
75
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
6
Фернандо
Фернандо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
53'
53'
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
46
16
Агуэро
Серхио Агуэро
42'
49'
50'
60'
62'
42', 49', 50', 60', 62'
66
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
3
Санья
Бакари Санья
15
Навас
Хесус Навас
79
Гарсия
Ману Гарсия
14
Бони
Вильфрид Бони
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Крул
Тим Крул
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
43
Мбабу
Кевин Мбабу
53
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
66
8
Анита
Вурнон Анита
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
11
Гуффран
Йоан Гуффран
66
45
Митрович
Александар Митрович
18'
18'
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
21
Эллиот
Роб Эллиот
6
Уильямсон
Майкл Уильямсон
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
24
Тиоте
Шейк Тиоте
20
Товен
Флориан Товен
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе