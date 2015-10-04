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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лукаку 45
1:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Ингс 41
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
4 окт. 2015, 15:30 МСК
4.10.2015, 15:30 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
27
Браунинг
Таяс Браунинг
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
32
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
20
Баркли
Росс Баркли
90
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
79
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
45'
45'
90
0
Деулофеу
Жерар Деулофеу
59
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
21
Осман
Леон Осман
25
Леннон
Аарон Леннон
4
Гибсон
Даррон Гибсон
8
Овьедо
Брайан Овьедо
9
Коне
Аруна Коне
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
21
Лейва
Лукас Лейва
80
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
23
Джан
Эмре Джан
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
90
28
Ингс
Дэнни Ингс
41'
41'
75
Запасные
34
Богдан
Адам Богдан
12
Гомес
Джо Гомес
20
Лаллана
Адам Лаллана
24
Аллен
Джо Аллен
46
Росситер
Джордан Росситер
33
Айб
Джордон Айб
27
Ориги
Дивок Ориги