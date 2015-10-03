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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Боласи 68
Кабай 89
2:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
3 окт. 2015, 14:45 МСК
3.10.2015, 14:45 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
4
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
34
Келли
Мартин Келли
90
6
Данн
Скотт Данн
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
4
Кабай
Йоан Кабай
89'
89'
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
7
Боласи
Янник Боласи
68'
68'
90
11
Заха
Вилфрид Заха
89
16
Гэйл
Дуайт Гэйл
75
Запасные
21
МакКарти
Алекс МакКарти
3
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
28
Ледли
Джо Ледли
26
Сако
Бакари Сако
38
Грэй
Джейк Грэй
10
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
23
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
6
Эванс
Джонни Эванс
24
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
11
Брант
Крис Брант
90
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
70
11
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
18
Бераино
Саидо Бераино
46
Запасные
21
Линдегаард
Андерс Линдегаард
16
Гамбоа
Кристиан Гамбоа
4
Честер
Джеймс Честер
8
Гарднер
Крейг Гарднер
10
Аничебе
Виктор Аничебе
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
9
Ламберт
Рики Ламберт