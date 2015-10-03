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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Виллиан 10
1:3
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Дэвис 43
Мане 60
Пелле 72
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
3 окт. 2015, 19:30 МСК
3.10.2015, 19:30 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
26
Терри
Джон Терри
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Азар
Эден Азар
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан
Виллиан
10'
10'
64
7
Рамирес
Рамирес
46
8
Оскар
Оскар
90
9
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
46
Блэкмэн
Джамал Блэкмэн
5
Зума
Курт Зума
6
Баба
Абдул Рахман Баба
7
Педро
Педро
21
Матич
Неманья Матич
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
18
Реми
Лоик Реми
Саутгемптон
мин
16
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
5
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
43'
43'
90
11
Тадич
Душан Тадич
78
13
Ромеу
Ориоль Ромеу
46
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
10
Мане
Садио Мане
60'
60'
90
19
Пелле
Грациано Пелле
72'
72'
90
Запасные
1
Дэвис
Келвин Дэвис
3
Йошида
Мая Йошида
15
Мартина
Куко Мартина
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
7
Лонг
Шейн Лонг
9
Родригес
Джей Родригес
20
Хуанми
Хуанми