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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Мюррэй 28
1:1
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Игало 45
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
3 окт. 2015, 17:00 МСК
3.10.2015, 17:00 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
25
Дистен
Сильвен Дистен
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
7
Пью
Марк Пью
57
17
Кинг
Джошуа Кинг
70
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
28'
28'
90
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
30
Беннетт
Джо Беннетт
15
Смит
Адам Смит
38
Кэргилл
Бэйли Кэргилл
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
18
Керморган
Янн Керморган
24
Томлин
Ли Томлин
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Ньом
Аллан Ньом
71
16
Аке
Натан Аке
90
22
Абди
Альмен Абди
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
21
Анья
Икечи Анья
79
24
Игало
Одион Игало
45'
45'
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
24
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
5
Бритос
Мигель Бритос
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
17
Гедиура
Адлан Гедиура
33
Дайер
Ллойд Дайер
32
Диаманти
Алессандро Диаманти
23
Ибарбо
Сегундо Ибарбо