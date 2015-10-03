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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
0:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Арнаутович 55
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
3 окт. 2015, 17:00 МСК
3.10.2015, 17:00 МСК
суббота
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
46
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
33
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
23
Амави
Жордан Амави
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
9
Синклейр
Скотт Синклейр
59
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
15
Вествуд
Эшли Вествуд
75
17
Верету
Жордан Верету
90
39
Жестеде
Руди Жестеде
90
Запасные
31
Банн
Марк Банн
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
24
Санчес
Карлос Санчес
7
Бакуна
Леандро Бакуна
40
Грилиш
Джек Грилиш
22
Хиль
Карлес Хиль
19
Айю
Жордан Айю
Сток Сити
мин
22
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
3
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
16
Адам
Чарли Адам
90
27
Кркич
Боян Кркич
58
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
55'
55'
69
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
86
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
Запасные
24
Гивен
Шей Гивен
5
Муниеса
Марк Муниеса
7
Айрленд
Стивен Айрленд
15
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
25
Крауч
Питер Крауч
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
11
Хоселу
Хоселу