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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Санчес 6
Озил 7
Санчес 19
3:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
4 окт. 2015, 18:00 МСК
4.10.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
39
Бельерин
Эктор Бельерин
90
19
Касорла
Санти Касорла
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
34
Коклен
Франсис Коклен
90
11
Озил
Месут Озил
7'
7'
75
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
75
17
Санчес
Алексис Санчес
6'
19'
6', 19'
81
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
2
Дебюши
Матье Дебюши
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
12
Жиру
Оливье Жиру
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
46
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
18
Янг
Эшли Янг
90
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
8
Мата
Хуан Мата
82
10
Руни
Уэйн Руни
90
7
Депай
Мемфис Депай
46
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
Запасные
16
Ромеро
Серхио Ромеро
4
Джонс
Фил Джонс
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
27
Феллайни
Маруан Феллайни
4
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
49
Уилсон
Джеймс Уилсон