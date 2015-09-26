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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Сахо 33
Куяте 90
2:2
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Брэди 9
Редмонд 83
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
26 сент. 2015, 17:00 МСК
26.09.2015, 17:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
18
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
90
16
Нобл
Марк Нобл
85
27
Пайет
Димитри Пайет
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90'
90'
90
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
72
20
Мозес
Виктор Мозес
57
15
Сахо
Диафра Сахо
33'
33'
90
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
30
Антонио
Майкл Антонио
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
10
Сарате
Мауро Сарате
18
Елавич
Никица Елавич
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
5
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
23
Ольссон
Мартин Ольссон
90
2
Уиттакер
Стивен Уиттакер
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
17
Дорранс
Грэм Дорранс
69
27
Теттей
Александер Теттей
90
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
14
Хулахан
Весли Хулахан
85
10
Джером
Кэмерон Джером
64
11
Брэди
Робби Брэди
9'
9'
90
Запасные
23
Радд
Деклан Радд
24
Беннетт
Райан Беннетт
2
Уисдом
Андре Уисдом
36
О'Нил
Гари О'Нил
22
Редмонд
Натан Редмонд
83'
85
Мбокани
Дьемерси Мбокани
9
Граббан
Льюис Граббан