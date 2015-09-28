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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Бераино 41
Доусон 54
2:3
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лукаку 55
Коне 75
Лукаку 84
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
28 сент. 2015, 22:00 МСК
28.09.2015, 22:00 МСК
понедельник
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
28
25
Доусон
Крейг Доусон
54'
54'
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
11
Брант
Крис Брант
90
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
11
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
85
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
69
18
Бераино
Саидо Бераино
41'
41'
90
Запасные
21
Линдегаард
Андерс Линдегаард
4
Честер
Джеймс Честер
8
Гарднер
Крейг Гарднер
10
Аничебе
Виктор Аничебе
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
9
Ламберт
Рики Ламберт
31
Гнабри
Серж Гнабри
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
27
Браунинг
Таяс Браунинг
72
25
Мори
Рамиро Мори
90
32
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
20
Баркли
Росс Баркли
90
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
72
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
55'
84'
55', 84'
89
0
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
21
Осман
Леон Осман
25
Леннон
Аарон Леннон
7
МакГиди
Эйден МакГиди
4
Гибсон
Даррон Гибсон
8
Овьедо
Брайан Овьедо
9
Коне
Аруна Коне
75'