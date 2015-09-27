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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
0:1
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Кабай 71
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
27 сент. 2015, 18:00 МСК
27.09.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Ньом
Аллан Ньом
75
22
Абди
Альмен Абди
64
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
82
21
Анья
Икечи Анья
90
24
Игало
Одион Игало
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
24
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
16
Аке
Натан Аке
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
17
Гедиура
Адлан Гедиура
20
Бергейс
Стивен Бергейс
32
Диаманти
Алессандро Диаманти
23
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
4
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
34
Келли
Мартин Келли
90
6
Данн
Скотт Данн
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
4
Кабай
Йоан Кабай
71'
71'
77
28
Ледли
Джо Ледли
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
26
Сако
Бакари Сако
62
7
Боласи
Янник Боласи
90
16
Гэйл
Дуайт Гэйл
85
Запасные
21
МакКарти
Алекс МакКарти
3
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
44
Кролл
Люк Кролл
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
38
Грэй
Джейк Грэй
10
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
11
Заха
Вилфрид Заха