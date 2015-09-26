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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Уолтерс 32
Диуф 83
2:1
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Гослинг 76
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
26 сент. 2015, 17:00 МСК
26.09.2015, 17:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
22
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
3
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
22
Шакири
Джердан Шакири
45
16
Адам
Чарли Адам
75
27
Кркич
Боян Кркич
62
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
32'
32'
90
Запасные
24
Гивен
Шей Гивен
5
Муниеса
Марк Муниеса
15
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
25
Крауч
Питер Крауч
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
83'
11
Хоселу
Хоселу
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
25
Дистен
Сильвен Дистен
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
76'
76'
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
7
Пью
Марк Пью
87
13
Уилсон
Каллум Уилсон
17
24
Томлин
Ли Томлин
71
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
30
Беннетт
Джо Беннетт
15
Смит
Адам Смит
38
Кэргилл
Бэйли Кэргилл
16
МакДональд
Шон МакДональд
17
Кинг
Джошуа Кинг
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй