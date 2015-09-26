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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
ван Дейк 11
Тадич 54
Мане 61
3:1
Матч завершен
Суонси
Суонси
Сигурдссон 83
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
26 сент. 2015, 17:00 МСК
26.09.2015, 17:00 МСК
суббота
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
16
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
5
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
11'
11'
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
63
11
Тадич
Душан Тадич
54'
54'
74
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
10
Мане
Садио Мане
61'
61'
86
19
Пелле
Грациано Пелле
90
Запасные
1
Дэвис
Келвин Дэвис
3
Йошида
Мая Йошида
15
Мартина
Куко Мартина
13
Ромеу
Ориоль Ромеу
7
Лонг
Шейн Лонг
9
Родригес
Джей Родригес
20
Хуанми
Хуанми
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
24
Корк
Джек Корк
46
8
Шелви
Джонджо Шелви
80
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
83'
83'
90
10
Айю
Андре Айю
90
18
Гомис
Бафетимби Гомис
46
Запасные
1
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
22
Ранхель
Анхель Ранхель
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
7
Бриттон
Леон Бриттон
17
Эдер
Эдер