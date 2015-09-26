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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Перес 42
Вейналдум 60
2:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Рамирес 79
Виллиан 86
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
26 сент. 2015, 19:30 МСК
26.09.2015, 19:30 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Крул
Тим Крул
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
43
Мбабу
Кевин Мбабу
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
8
Анита
Вурнон Анита
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
60'
60'
90
14
Коулбэк
Джек Коулбэк
53
45
Митрович
Александар Митрович
85
17
Перес
Айосе Перес
42'
42'
90
Запасные
21
Эллиот
Роб Эллиот
6
Уильямсон
Майкл Уильямсон
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
25
Обертан
Габриэль Обертан
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
20
Товен
Флориан Товен
36
Тони
Айван Тони
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
5
Зума
Курт Зума
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Азар
Эден Азар
90
21
Матич
Неманья Матич
61
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
8
Оскар
Оскар
73
18
Реми
Лоик Реми
61
7
Педро
Педро
90
Запасные
46
Блэкмэн
Джамал Блэкмэн
26
Терри
Джон Терри
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
22
Виллиан
Виллиан
86'
7
Рамирес
Рамирес
79'
36
Кенеди
Роберт Кенеди
9
Фалькао
Радамель Фалькао