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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 13
Варди 89
2:5
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уолкотт 18
Санчес 33
Санчес 57
Санчес 81
Жиру 90
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
26 сент. 2015, 17:00 МСК
26.09.2015, 17:00 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
4
Хут
Роберт Хут
90
2
Де Лат
Ритчи Де Лат
90
5
Морган
Уэс Морган
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
64
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
78
14
Канте
Н'Голо Канте
90
23
Оказаки
Синджи Оказаки
46
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
9
Варди
Джейми Варди
13'
89'
13', 89'
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
33
Инлер
Гекхан Инлер
10
Кинг
Энди Кинг
40
Крамарич
Андрей Крамарич
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
36
Доду
Джо Доду
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
39
Бельерин
Эктор Бельерин
90
19
Касорла
Санти Касорла
90
20
Фламини
Матье Фламини
21
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
77
11
Озил
Месут Озил
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
18'
18'
80
17
Санчес
Алексис Санчес
33'
57'
81'
33', 57', 81'
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
2
Дебюши
Матье Дебюши
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
8
Артета
Микель Артета
12
Жиру
Оливье Жиру
90'
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен