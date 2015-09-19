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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
0:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
19 сент. 2015, 17:00 МСК
19.09.2015, 17:00 МСК
суббота
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
24
Корк
Джек Корк
90
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
61
10
Айю
Андре Айю
87
18
Гомис
Бафетимби Гомис
81
Запасные
1
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
22
Ранхель
Анхель Ранхель
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
58
Барроу
Моду Барроу
17
Эдер
Эдер
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
27
Браунинг
Таяс Браунинг
90
26
Стоунс
Джон Стоунс
90
32
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
20
Баркли
Росс Баркли
90
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
90
9
Коне
Аруна Коне
65
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
25
Мори
Рамиро Мори
21
Осман
Леон Осман
25
Леннон
Аарон Леннон
4
Гибсон
Даррон Гибсон
11
Миральяс
Кевин Миральяс
0
Деулофеу
Жерар Деулофеу