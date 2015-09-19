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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Кркич 13
Уолтерс 20
2:2
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Марез 51
Варди 69
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
19 сент. 2015, 17:00 МСК
19.09.2015, 17:00 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
22
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
12
Уилсон
Марк Уилсон
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
15
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
79
27
Кркич
Боян Кркич
13'
13'
82
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
75
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
20'
20'
90
Запасные
24
Гивен
Шей Гивен
5
Муниеса
Марк Муниеса
3
Вольшайд
Филипп Вольшайд
7
Айрленд
Стивен Айрленд
9
Одемвингие
Питер Одемвингие
25
Крауч
Питер Крауч
11
Хоселу
Хоселу
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
4
Хут
Роберт Хут
90
2
Де Лат
Ритчи Де Лат
90
5
Морган
Уэс Морган
90
33
Инлер
Гекхан Инлер
46
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
86
23
Оказаки
Синджи Оказаки
64
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
9
Варди
Джейми Варди
69'
69'
90
26
Марез
Рияд Марез
51'
51'
90
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
29
Беналуан
Йоан Беналуан
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
10
Кинг
Энди Кинг
40
Крамарич
Андрей Крамарич
23
Ульоа
Леонардо Ульоа