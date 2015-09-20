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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 68
1:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
20 сент. 2015, 15:30 МСК
20.09.2015, 15:30 МСК
воскресенье
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
17
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
22
Шадли
Насер Шадли
66
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
68'
68'
79
18
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
87
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
21
Фасио
Федерико Фасио
2
Триппьер
Киран Триппьер
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
17
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
28
Кэрролл
Том Кэрролл
14
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
Кристал Пэлас
мин
21
МакКарти
Алекс МакКарти
90
4
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
34
Келли
Мартин Келли
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
4
Кабай
Йоан Кабай
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
26
Сако
Бакари Сако
84
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
76
7
Боласи
Янник Боласи
90
11
Заха
Вилфрид Заха
46
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
3
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
28
Ледли
Джо Ледли
27
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
22
Матч
Джордон Матч
10
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
23
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд