Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Янмаат 62
1:2
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Игало 10
Игало 28
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
19 сент. 2015, 17:00 МСК
19.09.2015, 17:00 МСК
суббота
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Крул
Тим Крул
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
62'
62'
90
19
Айдара
Массадио Айдара
80
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
14
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
20
Товен
Флориан Товен
88
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
46
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
21
Эллиот
Роб Эллиот
6
Уильямсон
Майкл Уильямсон
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
25
Обертан
Габриэль Обертан
8
Анита
Вурнон Анита
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
16
Ааронс
Роландо Ааронс
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
22
Абди
Альмен Абди
76
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
80
29
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
88
21
Анья
Икечи Анья
90
24
Игало
Одион Игало
10'
28'
10', 28'
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
24
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
16
Аке
Натан Аке
31
Хобан
Томми Хобан
17
Гедиура
Адлан Гедиура
20
Бергейс
Стивен Бергейс
32
Диаманти
Алессандро Диаманти
23
Ибарбо
Сегундо Ибарбо