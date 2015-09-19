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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Де Брюйне 45
1:2
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Мозес 6
Сахо 31
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
19 сент. 2015, 19:30 МСК
19.09.2015, 19:30 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
84
20
Мангала
Эльяким Мангала
46
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
45'
45'
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
66
15
Навас
Хесус Навас
90
16
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
50
Маффео
Пабло Маффео
6
Фернандо
Фернандо
26
Робертс
Патрик Робертс
14
Бони
Вильфрид Бони
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
18
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
85
16
Нобл
Марк Нобл
90
27
Пайет
Димитри Пайет
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
69
20
Мозес
Виктор Мозес
6'
6'
60
15
Сахо
Диафра Сахо
31'
31'
90
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
33
Оксфорд
Рис Оксфорд
30
Антонио
Майкл Антонио
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
10
Сарате
Мауро Сарате
18
Елавич
Никица Елавич