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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Ингс 48
1:1
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Мартин 61
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
20 сент. 2015, 18:00 МСК
20.09.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
21
Лейва
Лукас Лейва
72
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
23
Джан
Эмре Джан
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
63
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
46
Запасные
34
Богдан
Адам Богдан
6
Ловрен
Деян Ловрен
12
Гомес
Джо Гомес
20
Лаллана
Адам Лаллана
11
Фирмино
Роберто Фирмино
33
Айб
Джордон Айб
28
Ингс
Дэнни Ингс
48'
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
5
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
2
Уиттакер
Стивен Уиттакер
90
5
Мартин
Расселл Мартин
61'
61'
90
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
17
Дорранс
Грэм Дорранс
85
27
Теттей
Александер Теттей
90
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
10
Джером
Кэмерон Джером
71
11
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
23
Радд
Деклан Радд
23
Ольссон
Мартин Ольссон
24
Беннетт
Райан Беннетт
36
О'Нил
Гари О'Нил
14
Хулахан
Весли Хулахан
85
Мбокани
Дьемерси Мбокани
9
Граббан
Льюис Граббан