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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Зума 51
Чамберс 90
2:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
19 сент. 2015, 14:45 МСК
19.09.2015, 14:45 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
5
Зума
Курт Зума
51'
51'
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Азар
Эден Азар
90
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
8
Оскар
Оскар
68
19
Коста
Диего Коста
81
7
Педро
Педро
90
Запасные
46
Блэкмэн
Джамал Блэкмэн
26
Терри
Джон Терри
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
7
Рамирес
Рамирес
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
18
Реми
Лоик Реми
9
Фалькао
Радамель Фалькао
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
39
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
74
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
34
Коклен
Франсис Коклен
46
19
Касорла
Санти Касорла
90
17
Санчес
Алексис Санчес
73
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
2
Дебюши
Матье Дебюши
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
90'
8
Артета
Микель Артета
12
Жиру
Оливье Жиру
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен