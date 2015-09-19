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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
0:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Бераино 39
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
19 сент. 2015, 17:00 МСК
19.09.2015, 17:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
23
Амави
Жордан Амави
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
24
Санчес
Карлос Санчес
82
9
Синклейр
Скотт Синклейр
46
40
Грилиш
Джек Грилиш
90
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
22
Хиль
Карлес Хиль
76
11
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
31
Банн
Марк Банн
6
Кларк
Киран Кларк
12
Коул
Джо Коул
7
Бакуна
Леандро Бакуна
17
Верету
Жордан Верету
19
Айю
Жордан Айю
39
Жестеде
Руди Жестеде
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
11
Брант
Крис Брант
90
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
11
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
18
Бераино
Саидо Бераино
39'
39'
67
Запасные
21
Линдегаард
Андерс Линдегаард
3
Ольссон
Йонас Ольссон
4
Честер
Джеймс Честер
8
Гарднер
Крейг Гарднер
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
9
Ламберт
Рики Ламберт
31
Гнабри
Серж Гнабри