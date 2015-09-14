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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Пайет 9
Пайет 48
2:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
14 сент. 2015, 22:00 МСК
14.09.2015, 22:00 МСК
понедельник
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
42
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
20
Мозес
Виктор Мозес
88
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
59
16
Нобл
Марк Нобл
90
27
Пайет
Димитри Пайет
9'
48'
9', 48'
90
15
Сахо
Диафра Сахо
90
Запасные
34
Шпигель
Рафаэль Шпигель
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
18
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
30
Антонио
Майкл Антонио
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
18
Елавич
Никица Елавич
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Крул
Тим Крул
90
19
Айдара
Массадио Айдара
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
20
Товен
Флориан Товен
60
8
Анита
Вурнон Анита
60
14
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
79
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
25
Обертан
Габриэль Обертан
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
16
Ааронс
Роландо Ааронс
11
Гуффран
Йоан Гуффран
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
17
Перес
Айосе Перес