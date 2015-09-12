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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Игало 59
1:0
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
12 сент. 2015, 17:00 МСК
12.09.2015, 17:00 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
8
Бехрами
Валон Бехрами
90
22
Абди
Альмен Абди
66
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
21
Анья
Икечи Анья
90
24
Игало
Одион Игало
59'
59'
71
9
Дини
Трой Дини
84
Запасные
24
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
25
Холебас
Хосе Холебас
23
Уотсон
Бен Уотсон
33
Дайер
Ллойд Дайер
20
Бергейс
Стивен Бергейс
32
Диаманти
Алессандро Диаманти
23
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
60
24
Корк
Джек Корк
66
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
71
10
Айю
Андре Айю
90
18
Гомис
Бафетимби Гомис
90
Запасные
1
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
22
Ранхель
Анхель Ранхель
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
11
Эмнес
Марвин Эмнес
17
Эдер
Эдер