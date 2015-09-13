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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Де Лат 72
Варди 82
Дайер 89
3:2
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Грилиш 39
Хиль 63
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
13 сент. 2015, 18:00 МСК
13.09.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
4
Хут
Роберт Хут
90
2
Де Лат
Ритчи Де Лат
72'
72'
90
5
Морган
Уэс Морган
90
33
Инлер
Гекхан Инлер
64
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
64
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
23
Оказаки
Синджи Оказаки
46
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
9
Варди
Джейми Варди
82'
82'
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
10
Кинг
Энди Кинг
14
Канте
Н'Голо Канте
40
Крамарич
Андрей Крамарич
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
24
Дайер
Натан Дайер
89'
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
23
Амави
Жордан Амави
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
24
Санчес
Карлос Санчес
90
9
Синклейр
Скотт Синклейр
90
7
Бакуна
Леандро Бакуна
86
40
Грилиш
Джек Грилиш
39'
39'
90
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
22
Хиль
Карлес Хиль
63'
63'
66
11
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
75
Запасные
31
Банн
Марк Банн
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
21
Хаттон
Алан Хаттон
6
Кларк
Киран Кларк
17
Верету
Жордан Верету
19
Айю
Жордан Айю
39
Жестеде
Руди Жестеде