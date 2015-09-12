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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Нейсмит 17
Нейсмит 22
Нейсмит 82
3:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Матич 36
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
12 сент. 2015, 14:45 МСК
12.09.2015, 14:45 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
26
Стоунс
Джон Стоунс
90
32
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
77
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
17
Бешич
Мухамед Бешич
9
20
Баркли
Росс Баркли
90
9
Коне
Аруна Коне
72
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
25
Мори
Рамиро Мори
21
Осман
Леон Осман
25
Леннон
Аарон Леннон
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
17', 22', 82'
11
Миральяс
Кевин Миральяс
0
Деулофеу
Жерар Деулофеу
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
26
Терри
Джон Терри
90
5
Зума
Курт Зума
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Азар
Эден Азар
90
21
Матич
Неманья Матич
36'
36'
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
74
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
55
19
Коста
Диего Коста
90
7
Педро
Педро
70
Запасные
46
Блэкмэн
Джамал Блэкмэн
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
22
Виллиан
Виллиан
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
36
Кенеди
Роберт Кенеди
18
Реми
Лоик Реми
9
Фалькао
Радамель Фалькао