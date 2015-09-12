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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Ихеначо 90
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
12 сент. 2015, 17:00 МСК
12.09.2015, 17:00 МСК
суббота
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
21
МакКарти
Алекс МакКарти
90
4
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
34
Келли
Мартин Келли
90
6
Данн
Скотт Данн
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
4
Кабай
Йоан Кабай
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
83
26
Сако
Бакари Сако
68
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
7
Боласи
Янник Боласи
80
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
3
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
27
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
15
Йединак
Майл Йединак
22
Матч
Джордон Матч
10
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
16
Гэйл
Дуайт Гэйл
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
4
Компани
Венсан Компани
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
3
Санья
Бакари Санья
90
8
Насри
Самир Насри
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
90
15
Навас
Хесус Навас
90
16
Агуэро
Серхио Агуэро
25
14
Бони
Вильфрид Бони
89
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
23
Отаменди
Николас Отаменди
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
26
Робертс
Патрик Робертс
79
Гарсия
Ману Гарсия
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
90'