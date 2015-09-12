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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уолкотт 31
Жиру 85
2:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
12 сент. 2015, 17:00 МСК
12.09.2015, 17:00 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
39
Бельерин
Эктор Бельерин
90
19
Касорла
Санти Касорла
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
34
Коклен
Франсис Коклен
90
11
Озил
Месут Озил
84
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
31'
31'
75
17
Санчес
Алексис Санчес
84
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
2
Дебюши
Матье Дебюши
3
Гиббс
Киран Гиббс
8
Артета
Микель Артета
12
Жиру
Оливье Жиру
85'
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
Сток Сити
мин
22
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
2
Бардсли
Филлип Бардсли
90
5
Муниеса
Марк Муниеса
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
15
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
75
11
Хоселу
Хоселу
57
Запасные
24
Гивен
Шей Гивен
12
Уилсон
Марк Уилсон
3
Вольшайд
Филипп Вольшайд
7
Айрленд
Стивен Айрленд
21
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
25
Крауч
Питер Крауч
27
Кркич
Боян Кркич