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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
Айю 60
Гомис 65
2:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Мата 49
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
30 авг. 2015, 18:00 МСК
30.08.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
10
Айю
Андре Айю
60'
60'
90
24
Корк
Джек Корк
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
88
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
57
18
Гомис
Бафетимби Гомис
65'
65'
80
Запасные
1
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
22
Ранхель
Анхель Ранхель
27
Табану
Франк Табану
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
12
Дайер
Натан Дайер
17
Эдер
Эдер
Манчестер Юнайтед
мин
16
Ромеро
Серхио Ромеро
90
3
Шоу
Люк Шоу
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
7
Депай
Мемфис Депай
90
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
4
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
69
21
Эррера
Андер Эррера
76
8
Мата
Хуан Мата
49'
49'
68
10
Руни
Уэйн Руни
90
Запасные
50
Джонстон
Сэм Джонстон
18
Янг
Эшли Янг
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
16
Кэррик
Майкл Кэррик
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
31
Феллайни
Маруан Феллайни
14
Чичарито
Чичарито