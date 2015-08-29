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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Рондон 90
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
29 авг. 2015, 17:00 МСК
29.08.2015, 17:00 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
22
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
5
Муниеса
Марк Муниеса
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
63
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
15
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
90
0
Шакири
Джердан Шакири
68
16
Адам
Чарли Адам
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
81
Запасные
24
Гивен
Шей Гивен
12
Уилсон
Марк Уилсон
7
Айрленд
Стивен Айрленд
25
Крауч
Питер Крауч
27
Кркич
Боян Кркич
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
11
Хоселу
Хоселу
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
6
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
8
Гарднер
Крейг Гарднер
46
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
35
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90'
90'
90
11
МакКлин
Джеймс МакКлин
63
Запасные
38
Роуз
Джек Роуз
16
Гамбоа
Кристиан Гамбоа
10
Аничебе
Виктор Аничебе
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
9
Идейе
Браун Идейе
9
Ламберт
Рики Ламберт
31
Гнабри
Серж Гнабри