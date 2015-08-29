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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
29 авг. 2015, 19:30 МСК
29.08.2015, 19:30 МСК
суббота
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
17
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
53
15
Дайер
Эрик Дайер
90
42
Бенталеб
Набиль Бенталеб
90
38
Мэйсон
Райан Мэйсон
85
22
Шадли
Насер Шадли
90
18
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
2
Триппьер
Киран Триппьер
28
Кэрролл
Том Кэрролл
24
Притчард
Алекс Притчард
20
Алли
Деле Алли
11
Ламела
Эрик Ламела
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
8
Овьедо
Брайан Овьедо
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
26
Стоунс
Джон Стоунс
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
8
Клеверли
Том Клеверли
45
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
20
Баркли
Росс Баркли
90
9
Коне
Аруна Коне
84
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
69
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
27
Браунинг
Таяс Браунинг
38
Пеннингтон
Мэттью Пеннингтон
17
Бешич
Мухамед Бешич
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
11
Миральяс
Кевин Миральяс
21
Деулофеу
Жерар Деулофеу