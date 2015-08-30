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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Пелле 50
Тадич 64
Тадич 67
3:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
30 авг. 2015, 15:30 МСК
30.08.2015, 15:30 МСК
воскресенье
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
16
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
26
Соареш
Седрик Соареш
72
11
Тадич
Душан Тадич
64'
67'
64', 67'
90
12
Дэвис
Стивен Дэвис
46
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
13
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
10
Мане
Садио Мане
90
19
Пелле
Грациано Пелле
50'
50'
90
Запасные
1
Дэвис
Келвин Дэвис
26
Колкер
Стивен Колкер
15
Мартина
Куко Мартина
28
Рид
Харрисон Рид
7
Лонг
Шейн Лонг
9
Родригес
Джей Родригес
20
Хуанми
Хуанми
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
22
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
2
Уиттакер
Стивен Уиттакер
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
17
Дорранс
Грэм Дорранс
70
27
Теттей
Александер Теттей
90
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
14
Хулахан
Весли Хулахан
32
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
10
Джером
Кэмерон Джером
90
8
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
23
Радд
Деклан Радд
24
Беннетт
Райан Беннетт
2
Уисдом
Андре Уисдом
36
О'Нил
Гари О'Нил
4
Джонсон
Брэдли Джонсон
11
Хупер
Гари Хупер