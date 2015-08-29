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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Колоччини 52
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
29 авг. 2015, 14:45 МСК
29.08.2015, 14:45 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Крул
Тим Крул
90
19
Айдара
Массадио Айдара
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
52'
52'
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
20
Товен
Флориан Товен
87
8
Анита
Вурнон Анита
72
14
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
78
45
Митрович
Александар Митрович
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
27
Тэйлор
Стивен Тэйлор
25
Обертан
Габриэль Обертан
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
24
Тиоте
Шейк Тиоте
30
Абид
Мехди Абид
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
17
Перес
Айосе Перес
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
39
Бельерин
Эктор Бельерин
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
81
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
34
Коклен
Франсис Коклен
90
19
Касорла
Санти Касорла
90
17
Санчес
Алексис Санчес
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
70
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
2
Дебюши
Матье Дебюши
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
8
Артета
Микель Артета
12
Жиру
Оливье Жиру
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл