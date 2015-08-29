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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
0:3
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Ланзини 3
Нобл 29
Сахо 90
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
29 авг. 2015, 17:00 МСК
29.08.2015, 17:00 МСК
суббота
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
12
Гомес
Джо Гомес
78
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
21
Лейва
Лукас Лейва
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
23
Джан
Эмре Джан
46
11
Фирмино
Роберто Фирмино
61
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
Запасные
34
Богдан
Адам Богдан
17
Сахо
Мамаду Сахо
18
Морено
Альберто Морено
46
Росситер
Джордан Росситер
33
Айб
Джордон Айб
27
Ориги
Дивок Ориги
28
Ингс
Дэнни Ингс
Вест Хэм
мин
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
3'
3'
82
16
Нобл
Марк Нобл
29'
29'
90
27
Пайет
Димитри Пайет
88
15
Сахо
Диафра Сахо
90'
90'
90
Запасные
34
Шпигель
Рафаэль Шпигель
33
Оксфорд
Рис Оксфорд
45
Нойл
Кайл Нойл
14
Джарвис
Мэттью Джарвис
39
Куллен
Джош Куллен
42
Самуэльсен
Мартин Самуэльсен
32
Ли
Эллиотт Ли