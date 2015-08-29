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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Фалькао 78
1:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Сако 64
Уорд 80
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
29 авг. 2015, 17:00 МСК
29.08.2015, 17:00 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
67
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
5
Зума
Курт Зума
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
10
Азар
Эден Азар
90
7
Педро
Педро
90
21
Матич
Неманья Матич
70
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан
Виллиан
65
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
14
Баба
Абдул Рахман Баба
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
36
Кенеди
Роберт Кенеди
18
Реми
Лоик Реми
9
Фалькао
Радамель Фалькао
78'
Кристал Пэлас
мин
21
МакКарти
Алекс МакКарти
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
80'
80'
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
4
Кабай
Йоан Кабай
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
7
Сако
Бакари Сако
64'
64'
82
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
10
Уикхэм
Коннор Уикхэм
90
11
Заха
Вилфрид Заха
55
Запасные
7
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
3
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
28
Ледли
Джо Ледли
27
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
22
Матч
Джордон Матч
7
Боласи
Янник Боласи
16
Гэйл
Дуайт Гэйл