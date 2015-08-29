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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Уилсон 24
1:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 86
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
29 авг. 2015, 17:00 МСК
29.08.2015, 17:00 МСК
суббота
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
0
3
Кук
Стив Кук
90
5
Элфик
Томми Элфик
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
7
Градель
Макс Градель
0
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
90
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
24'
24'
90
24
Томлин
Ли Томлин
90
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
25
Дистен
Сильвен Дистен
15
Смит
Адам Смит
14
Мингс
Тайрон Мингс
16
МакДональд
Шон МакДональд
7
Пью
Марк Пью
18
Керморган
Янн Керморган
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
4
Хут
Роберт Хут
90
2
Де Лат
Ритчи Де Лат
90
5
Морган
Уэс Морган
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
71
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
10
Кинг
Энди Кинг
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
9
Варди
Джейми Варди
86'
86'
90
26
Марез
Рияд Марез
46
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
29
Беналуан
Йоан Беналуан
23
Фукс
Кристиан Фукс
33
Инлер
Гекхан Инлер
23
Оказаки
Синджи Оказаки
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
36
Доду
Джо Доду