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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Нобл 48
Куяте 53
Майга 82
3:4
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Уилсон 11
Уилсон 28
Пью 66
Уилсон 79
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
22 авг. 2015, 17:00 МСК
22.08.2015, 17:00 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
35
2
Рид
Уинстон Рид
90
18
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
90
8
Куяте
Шейку Куяте
53'
53'
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
27
Пайет
Димитри Пайет
90
16
Нобл
Марк Нобл
48'
48'
90
4
Нолан
Кевин Нолан
46
15
Сахо
Диафра Сахо
73
Запасные
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
14
Джарвис
Мэттью Джарвис
39
Куллен
Джош Куллен
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
20
Майга
Модибо Майга
82'
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
3
Кук
Стив Кук
90
5
Элфик
Томми Элфик
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
7
Градель
Макс Градель
85
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
90
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
51
13
Уилсон
Каллум Уилсон
28'
11'
79'
28', 11'
79'
90
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
25
Дистен
Сильвен Дистен
15
Смит
Адам Смит
14
Мингс
Тайрон Мингс
4
Гослинг
Дэн Гослинг
7
Пью
Марк Пью
66'
18
Керморган
Янн Керморган