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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Моррисон 35
Моррисон 59
2:3
Матч завершен
Челси
Лондон
Педро 20
Коста 30
Аспиликуэта 42
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
23 авг. 2015, 15:30 МСК
23.08.2015, 15:30 МСК
воскресенье
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
78
11
Брант
Крис Брант
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
35'
59'
35', 59'
88
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
11
МакКлин
Джеймс МакКлин
60
Запасные
38
Роуз
Джек Роуз
6
Лескотт
Джолеон Лескотт
4
Честер
Джеймс Честер
8
Гарднер
Крейг Гарднер
10
Аничебе
Виктор Аничебе
9
Ламберт
Рики Ламберт
0
Гнабри
Серж Гнабри
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
42'
42'
90
26
Терри
Джон Терри
90
5
Зума
Курт Зума
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
10
Азар
Эден Азар
90
7
Педро
Педро
20'
20'
84
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан
Виллиан
56
19
Коста
Диего Коста
30'
30'
78
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
14
Траоре
Бертран Траоре
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
18
Реми
Лоик Реми
9
Фалькао
Радамель Фалькао