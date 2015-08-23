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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
0:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
23 авг. 2015, 18:00 МСК
23.08.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
19
Предль
Себастьян Предль
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Холебас
Хосе Холебас
46
8
Бехрами
Валон Бехрами
86
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
21
Анья
Икечи Анья
90
24
Игало
Одион Игало
90
Запасные
24
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
5
Бритос
Мигель Бритос
19
Лаюн
Мигель Лаюн
22
Абди
Альмен Абди
10
Диаманти
Алессандро Диаманти
11
Форестьери
Фернандо Форестьери
9
Дини
Трой Дини
Саутгемптон
мин
16
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
26
Колкер
Стивен Колкер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
72
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
13
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
10
Мане
Садио Мане
25
19
Пелле
Грациано Пелле
79
Запасные
1
Дэвис
Келвин Дэвис
15
Мартина
Куко Мартина
11
Тадич
Душан Тадич
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
7
Лонг
Шейн Лонг
9
Родригес
Джей Родригес
20
Хуанми
Хуанми