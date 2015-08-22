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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Мартин 28
1:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Диуф 11
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
22 авг. 2015, 17:00 МСК
22.08.2015, 17:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
22
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
2
Уиттакер
Стивен Уиттакер
90
5
Мартин
Расселл Мартин
28'
28'
90
17
Дорранс
Грэм Дорранс
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
86
14
Хулахан
Весли Хулахан
77
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
10
Джером
Кэмерон Джером
90
11
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
23
Радд
Деклан Радд
24
Беннетт
Райан Беннетт
2
Уисдом
Андре Уисдом
36
О'Нил
Гари О'Нил
4
Джонсон
Брэдли Джонсон
11
Хупер
Гари Хупер
9
Граббан
Льюис Граббан
Сток Сити
мин
22
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
5
Муниеса
Марк Муниеса
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
57
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
15
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
79
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
57
19
Шакири
Джердан Шакири
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
11'
11'
90
Запасные
24
Гивен
Шей Гивен
12
Уилсон
Марк Уилсон
3
Вольшайд
Филипп Вольшайд
7
Айрленд
Стивен Айрленд
16
Адам
Чарли Адам
25
Крауч
Питер Крауч
11
Хоселу
Хоселу