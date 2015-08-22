Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
22 авг. 2015, 14:45 МСК
22.08.2015, 14:45 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
16
Ромеро
Серхио Ромеро
90
3
Шоу
Люк Шоу
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
76
7
Депай
Мемфис Депай
90
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
58
4
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
11
Янузай
Аднан Янузай
67
8
Мата
Хуан Мата
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
Запасные
50
Джонстон
Сэм Джонстон
18
Янг
Эшли Янг
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
16
Кэррик
Майкл Кэррик
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
21
Эррера
Андер Эррера
14
Чичарито
Чичарито
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Крул
Тим Крул
90
19
Айдара
Массадио Айдара
90
27
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
25
Обертан
Габриэль Обертан
69
8
Анита
Вурнон Анита
90
14
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
17
Перес
Айосе Перес
77
45
Митрович
Александар Митрович
87
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
6
Уильямсон
Майкл Уильямсон
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
24
Тиоте
Шейк Тиоте
27
Товен
Флориан Товен
16
Ааронс
Роландо Ааронс
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе