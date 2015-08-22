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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Марез 82
1:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 81
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
22 авг. 2015, 17:00 МСК
22.08.2015, 17:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
4
Хут
Роберт Хут
90
2
Де Лат
Ритчи Де Лат
90
5
Морган
Уэс Морган
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
78
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
80
10
Кинг
Энди Кинг
90
23
Оказаки
Синджи Оказаки
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
82'
82'
90
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
29
Беналуан
Йоан Беналуан
23
Фукс
Кристиан Фукс
7
Инлер
Гекхан Инлер
14
Канте
Н'Голо Канте
40
Крамарич
Андрей Крамарич
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
17
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
77
38
Мэйсон
Райан Мэйсон
88
15
Дайер
Эрик Дайер
90
11
Ламела
Эрик Ламела
65
22
Шадли
Насер Шадли
90
18
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
2
Триппьер
Киран Триппьер
28
Кэрролл
Том Кэрролл
42
Бенталеб
Набиль Бенталеб
47
Онома
Джошуа Онома
20
Алли
Деле Алли
81'