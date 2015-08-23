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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Коларов 57
Насри 89
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
23 авг. 2015, 18:00 МСК
23.08.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
32
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
45
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
26
Стоунс
Джон Стоунс
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
8
Клеверли
Том Клеверли
86
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
20
Баркли
Росс Баркли
90
9
Коне
Аруна Коне
62
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
27
Браунинг
Таяс Браунинг
21
Осман
Леон Осман
17
Бешич
Мухамед Бешич
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
11
Миральяс
Кевин Миральяс
0
Деулофеу
Жерар Деулофеу
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
57'
57'
90
4
Компани
Венсан Компани
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
3
Санья
Бакари Санья
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
75
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
15
Навас
Хесус Навас
90
16
Агуэро
Серхио Агуэро
80
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
46
Денайе
Джейсон Денайе
8
Насри
Самир Насри
89'
16
Делф
Фабиан Делф
14
Бони
Вильфрид Бони
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо