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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
0:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
24 авг. 2015, 22:00 МСК
24.08.2015, 22:00 МСК
понедельник
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
39
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
34
Коклен
Франсис Коклен
82
19
Касорла
Санти Касорла
90
17
Санчес
Алексис Санчес
90
12
Жиру
Оливье Жиру
73
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
2
Дебюши
Матье Дебюши
3
Гиббс
Киран Гиббс
20
Фламини
Матье Фламини
8
Артета
Микель Артета
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
21
Лейва
Лукас Лейва
75
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
23
Джан
Эмре Джан
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
62
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
88
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
Запасные
34
Богдан
Адам Богдан
17
Сахо
Мамаду Сахо
18
Морено
Альберто Морено
46
Росситер
Джордан Росситер
33
Айб
Джордон Айб
27
Ориги
Дивок Ориги
28
Ингс
Дэнни Ингс