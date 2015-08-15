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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
Гомис 9
Айю 52
2:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
15 авг. 2015, 17:00 МСК
15.08.2015, 17:00 МСК
суббота
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
77
24
Корк
Джек Корк
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
86
10
Айю
Андре Айю
52'
52'
72
18
Гомис
Бафетимби Гомис
9'
9'
90
Запасные
1
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
22
Ранхель
Анхель Ранхель
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
7
Бриттон
Леон Бриттон
12
Дайер
Натан Дайер
17
Эдер
Эдер
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Крул
Тим Крул
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
19
Айдара
Массадио Айдара
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
46
8
Анита
Вурнон Анита
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
14
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
25
Обертан
Габриэль Обертан
82
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
54
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
27
Тэйлор
Стивен Тэйлор
6
Уильямсон
Майкл Уильямсон
24
Тиоте
Шейк Тиоте
16
Ааронс
Роландо Ааронс
45
Митрович
Александар Митрович
17
Перес
Айосе Перес